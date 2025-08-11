Erminia Garofalo direttore ad interim dell’Agenzia Piemonte Lavoro

Erminia Garofalo è nominata direttore ad interim dell’Agenzia Piemonte Lavoro. Lo decide la giunta regionale. Attualmente responsabile del settore regionale Indirizzi e Controlli sulle Società Partecipate, la dottoressa Garofalo porta con sé una lunga esperienza nella gestione delle politiche del lavoro, della formazione professionale e della governance delle società partecipate. Il suo profilo è stato selezionato in base a una valutazione tecnica condotta dalla direzione regionale Istruzione, Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, che ha riscontrato requisiti e disponibilità idonei per l’incarico.