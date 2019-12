Eroi quotidiani, trentadue “esempi civili” insigniti da Mattarella

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Eroi del quotidiano, ovvero cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente. Anche quest’anno, è la quinta volta che accade, il presidente della Repubblica, , ha deciso di conferire, motu proprio, trentadue onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a persone, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, che si sono segnalate come casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.