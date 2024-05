Eroica Juniores, da Siena a Montalcino il 19 maggio

Roma, 12 mag. (askanews) – Ad oggi sono già 30 le squadre iscritte alla quarta edizione di Eroica Juniores – coppa Andrea Meneghelli, in programma domenica 19 maggio. La gara, inserita nel calendario internazionale UCI, si svilupperà su un tracciato che da Siena porterà a Montalcino per un totale di km 111 chilometri: Tra queste, figurano squadre in arrivo dall’estero: la nazionale di Slovenia e squadre di club da Francia, Repubblica Ceca e San Marino.

Finora nessun corridore italiano è stato in grado di tagliare per primo il traguardo di Montalcino. “C’è grande attesa nel territorio per questa gara giovane ma già una classica del calendario internazionale – sottolinea Franco Rossi, presidente dell’organizzazione – Al via ci saranno tutte le migliori squadre a livello nazionale che saranno a Siena e Montalcino già da sabato per le ricognizioni del percorso. Gli stranieri sono molto competitivi ma, come sempre, gli italiani daranno battaglia. Chissà che non sia la volta buona per festeggiare uno di loro. Con la corsa juniores inizia la settimana che poi porterà Montalcino a vivere le emozioni dell’ottava edizione di Eroica che ha registrato l’ennesimo record di ciclisti iscritti”.

Il percorso: Siena-Montalcino Il percorso si sviluppa in complessivi 111 chilometri. Risulta molto ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 24 chilometri, in località La Piana, Le Crete, Sesta e Argiano. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto. Località attraversate: Ville di Corsano, Vescovado, Piana, Buonconvento, Chiusure, San Giovanni D’Asso, Torrenieri, Crete, Montalcino, Castelnuovo dell’Abate, Sesta, Sant’Angelo in Colle, Argiano, Tavernelle e arrivo a Montalcino (piazza del Popolo) alle ore 17.00 circa.

Il dettaglio delle strade bianche sul percorso: a. La Piana, 6500mt, fondo in ottimo stato leggermente vallonato b. Le Crete, 5900mt, fondo buono inizialmente pianeggiante, poi tratto in salita e susseguente discesa c. Sesta, 6800mt, fondo in ottimo stato, iniziale discesa di 500mt, 2km pianeggianti, 1km in salita, tratto vallonato e finale in salita d. Argiano, 4900mt, fondo in ottimo stato, iniziale discesa di 300mt, 1km in salita, 4km pianeggianti, 300mt finali in salita

Domenica 19 maggio EROICA JUNIORES – COPPA ANDREA MENEGHELLI Da Siena a Montalcino (SI) – km 111,6 Partenza ufficiosa ore 14.00 da Siena – Fortezza Medicea Partenza ufficiale ore 14.10 da Costafabbri SP46 Operazioni preliminari: sabato 18 maggio – ore 16.00 – Montalcino – Palazzo Storico Comunale