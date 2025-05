Errani e Paolini, regine di Roma: storico bis nel doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2025

“Due settimane a Roma pazzesche e indimenticabili”. Lo dicono entrambe, Sara Errani e Jasmine Paolini , dopo essersi confermate campionesse nel doppio agli Internazionali. “Siete speciali – dicono poi al pubblico -. Oggi abbiamo giocato tre contro due”. Poi la parola passa solo a Sara Errani: “Il tennis mi ha dato dei momenti incredibili. Anche troppi, sono in debito”. Ringrazio anche ‘Jas’ per “lo sforzo straordinario”. ConcludonoSara Errani e Jasmine Paolini vincono così il settimo titolo in coppia, tra cui spiccano, insieme al doppio trionfo agli Internazionali d’Italia, anche l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il successo al Masters 1000 di Doha. Le azzurre, inoltre, hanno vinto il torneo per due anni di fila: non succedeva dai tempi di Fernandez/Zvereva, campionesse nel 1994 e nel 1995 eguagliando il primato di titoli consecutivi in ​​questa specialità nella storia degli Internazionali d’Italia. Per Paolini , poi, il successo nel doppio femminile è un ulteriore passo nella storia; era dal 1990, infatti, che una giocatrice non riusciva a vincere sia nel singolare che nel doppio – all’epoca fu Monica Seles – al Foro Italico mentre l’italiana è la seconda dopo Zvonareva a Indian Wells nel 2009 a fare doppietta in un WTA 1000. salutando i tifosi: “Spero di vedervi il prossimo anno, non ve lo assicuro ma ci spero”.