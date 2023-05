Errare è umano, perseverare è diabilico e non solo

La frequenza, che corrisponde al numero di volte che un fenomeno si ripresenta in una determinata unità di tempo, non riguarda solo comportamenti che si modificano nel tempo naturalmente. Coinvolge anche relazioni al cui interno il verificarsi di taluni episodi sempre più spesso può essere un segnale ben diverso da un semplice qui pro quo. È quanto sta accadendo, oramai da un certo lasso di tempo, tra Italia e Francia e da tanto bisogna prendere spunto per cercare di andare più a fondo. Tanto al fine almeno di tentare di interpretare cosa stia effettivamente nonchè pericolosamente piconando i rapporti tra i due popoli cugini, uno di quà e l’ altro di la delle Alpi.

La premessa: senza ritornare al tempo di Giulio Cesare ma facendo cadere lo sguardo che attraversa il tempo fino al dominio dei Borbone nel Regno delle due Sicilie, gli italiani sono stati considerati da lungo tempo come cugini di campagna, musicali ma non solo. Per colore, Napoli ancora oggi ha uno scambio culturale abbastanza solido con Parigi. Senza contare che il golfo di quella cittá ospitava, come oggi fa per gli USA, una flotta di imbarcazioni da guerra francesi al comando dell’ Ammiraglio Ruinart, fratello dell’ Abbè, uno dei precursori della messa a punto della tecnica per la preparazione dello champagne.Tra alterne vicende, negli ultimi anni l’ Italia ha diminuito sostanzialmente il gap esistente tra Roma e Parigi in molti dei campi dove lo stesso dava segnali più evidenti. In effetti, poco prima che la pandemia prima e la guerra a seguire cambiassero le carte in tavola stravolgendo ogni tipo di relazione, i due paesi più la Spagna erano individuati dal loro esterno come la parte mediterranea della EU, facendo solo dei comprensibili distinguo. Da qualche tempo quella specie di idillio, almeno tra Francia e Italia, ha perso smalto e le conseguenze che ne stanno derivando procedono con un andamento iperbolico. Senza andare molto indietro nel tempo, fermandosi all’ inverno appena trascorso, accadde che la Premier Meloni rimanesse piuttosto male e quindi risentita del mancato invito a cena da parte del suo omologo Macron in cui l’altro commensale era il Cancelliere Scholz. Da non tralasciare un precedente definibile indiretto, quale fu il meeting convocato dal Presidente americano Biden lo scorso anno, in merito all’atteggiamento da tenere nei confronti della questione ucraina, volle incontrare Macron e Scholz, non coinvolgendo l’allora Premier Draghi. Negli ultimi giorni si è arrivati alle offese pronunciate dal ministro degli esteri francese Darmarin all’ indirizzo del governo italiano, tracciando sia in generale che nello specifico l’ esecutivo, in particolare la sua parte che opera alla Farnesina, di non sapere svolgere il proprio lavoro, riferendosi al problema degli sbarchi. Sensa ombra di dubbio c’è stata superficialitá da parte di quel ministro, ma ciò non basta a far passare l’accaduto sotto le false sembianze di un impeto di rabbia. Si dice nel villaggio che quando i bambini parlano, significa che gli adulti hanno giá parlato. Andrebbe quindi rintracciato chi, più in alto dello stesso governo, stia alimentando il fuoco della discordia tra i due paesi. Non bisogna dimenticare che, per come è evoluta la vicenda del gas in Europa e dopo i recenti accordi tra Roma e le capitali del Nordafrica per l’ acquisto di gas, l’ Italia si è venuta a trovare nei confronti della Francia e del resto della EU in una posizione molto paricolare.

Potrebbe rendere l’ idea, anche se da lontano, il richiamo alla memoria di un singolare esempio di impiegato pubblico che operava nel medioevo: il gabelliere. Questi esigeva pr il pagamento del pedaggio da parte di chi doveva passare su un ponte o altra struttura del genere. Ma esistono altri settori economici in quel paese che stanno perdendo il loro primato nel mondo, soppiantati dagli analoghi italiani. La moda e l’enologia ne costituiscono solo un esempio. Un tempo si sarebbe detto che c’è posto per tutti, sul mercato mondiale, ma il venir fuori di tanti competitori ha rotto le uova nel paniere a chi giá vi era presente. Non sono i casi riportati gli unici che stanno destabilizzando il rapporto tra Italia e Francia, ma esiste qualcosa di esogeno alle stesse, condizionabile solo in minima parte dal suo esterno: le guerre, alcune di esse a un tiro di schioppo dal bacino del Mediterraneo. Calma e sangue freddo, allora, perchè il Paese come buona parte degli altri di qua e di là dell’ oceano, hanno già attraversato nel corso dei secoli vari percorsi accidentatti simili agli attuali. Non si può dire dove nè quando, ma rispunterá la pianta del convivere in pace. Certo affonderà le proprie radici in un altro terroir sociopolitico, e tanto servirà a tranquillizzare così ancora una volta la Francia che tiene particolarmente a rivendicare la primogenitura di quel termine.