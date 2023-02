Erri De Luca, il terremoto in Turchia e Siria, Sergio Rastrelli: nuova puntata di Sud Reporter

Il terremoto devastante in Turchia e Siria, un’intervista a Erri De Luca, dove si parla del caso Cospito, e l’attualità politica.

Questi i temi principali di stasera per la puntata n° 12 di Sud Reporter su Campi Flegrei Tv, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 199 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tvcampiflegrei.it o sulle pagine Facebook delle testate dove viene trasmesso in diretta.

Ad aprire la puntata in collegamento con la Turchia è Andrea Leo, manager napoletano che vive da anni nel Paese e racconterà questi giorni drammatici con la mobilitazione della comunità italiana. Poi un

Ospite in studio il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli: si parlerà di 41 bis, politica del governo e Napoli.

In collegamento la scrittrice Federica Flocco che parlerà del suo libro “Sarà un successo” che racconta l’impegno dei ragazzi contro la plastica. E ancora Luigi Amodio – Direttore Science Centre Città della Scienza – che spiegherà l’iniziativa del 14 febbraio con l’apertura serale del Planetario.

Infine la rubrica #MyPod – ll podcast impertinente su queste serate del Festival di Sanremo.

La trasmissione Sud Reporter, nata da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio, è in sinergia con Campi Flegrei Tv.