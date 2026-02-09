Errico Galleria Casa d’Asta, il grande 900 napoletano in mostra: protagonista Gennaro VIllani

La Errico Galleria Casa d’Asta prosegue il proprio percorso di riscoperta e rivalutazione degli artisti che hanno segnato il Novecento napoletano. Protagonista della nuova esposizione è Gennaro Villani (Napoli 1885 – 1948), pittore dalla traiettoria complessa e ancora in parte da rileggere.

Formatosi presso l’Istituto di Belle Arti partenopeo sotto la guida del maestro Michele Cammarano (Napoli 1835 – 1920), Villani si avvicina inizialmente a una pittura socialmente impegnata, caratterizzata da un impianto fortemente chiaroscurale e da evidenti richiami alla tradizione seicentesca napoletana.

La lunga e prolifica permanenza in Francia, costellata di riconoscimenti, segna però una svolta decisiva: la tavolozza si schiarisce, il linguaggio si fa più lirico e l’artista inizia a privilegiare marine, cortili assolati e scene di quotidianità luminosa, elementi che diventeranno la cifra distintiva della sua produzione matura.

L’esposizione riunisce opere che attraversano l’intera parabola artistica di Villani, dagli esordi alla precoce scomparsa, documentando una ricerca condotta attraverso diverse tecniche pittoriche. Di particolare rilievo la presenza di numerosi schizzi e disegni: talvolta studi preparatori per opere celebri, più spesso appunti intimi, frammenti autobiografici fissati sulla carta.

Tra i lavori esposti spicca il grande dipinto “Il minatore ferito”, opera che nel 1907 valse all’artista la vittoria del Pensionato Nazionale e che fu successivamente più volte esposta e pubblicata, consolidando la sua fama.

La mostra sarà visitabile dal 2 al 21 febbraio negli orari di apertura della galleria. Le opere sono già consultabili anche online, attraverso immagini in alta risoluzione sul sito della Casa d’Asta erricocasadaste.it, da cui è inoltre possibile scaricare il catalogo in formato digitale. Il volume, attualmente in stampa, sarà successivamente distribuito gratuitamente ai visitatori.