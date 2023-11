Errori di Prezzo: il cambio di paradigma degli acquisti

Con l’arma del risparmio

Roma, 20 nov. (askanews) – Le leggi del mercato sono rigide e immutabili: è la domanda chedetermina l’offerta. Ma se fosse l’offerta a creare gli acquirenti? Se il paradigma canonico venisse stravolto in nome di un modus operandi capace di rendere il risparmio l’unico elemento da considerare negli acquisti? È un’idea che ha stuzzicato Salvatore Russo e Danny Pivanti, i founder di Errori di Prezzo, una scommessa che si è trasformata in una solida realtà. L’idea alla base di questo nuovo approccio è quella di mettere in primo piano il concetto del risparmio, sfruttando al massimo le offerte che possono variare fino al 90% rispetto al prezzo storico del prodotto. “L’essenza di Errori di Prezzo risiede nella cacciaagli errori di prezzo su Amazon e altri store online; questo significa riuscire ad individuare delle offerte eccezionali, spesso create da errori di digitazione o sovrastock, chepermettono di acquistare prodotti a prezzi notevolmente ridotti” spiega Russo. Dal 2017, infatti, i due CEO hanno provato arivoluzionare il mondo degli acquisti online, seguendo il paradigma del prezzo conveniente, capace di stimolare e creare la domanda da parte degli utenti, che grazie alle proposte offerteda parte di Errori di Prezzo, acquistano beni che, pur non essendo strettamente necessari al momento, possono rappresentareun’opportunità da cogliere al volo per il futuro. “Il successo di Errori di Prezzo? Sicuramente la proposta di un qualcosa di totalmente nuovo. Il nome stesso, che è scelto casualmente, hadato una mano al brand, attirando l’attenzione degli utenti, che si sono incuriositi e avvicinati sempre più al nostro mondo e alle offerte allettanti, oltre che ai veri e propri errori diprezzo” racconta Pivanti. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia sviluppata da Danny, che si occupa di tutta la parte digitale e informatica, i due founder riescono a presentarequotidianamente una serie di offerte vantaggiose per i propri utenti, che possono consultarle tramite il loro canale Telegram, costantemente aggiornato. “Cerchiamo di caricare circa un’offerta all’ora, di tutte le tipologie: alimentari, bellezza, prodotti di uso comune, qualsiasi offerta vantaggiosa. I nostri utentipossono gestire come meglio credono le notifiche, ma nel momento in cui si presenta un vero e proprio errore di prezzo, mandiamosubito un’allerta e una notifica che permetterà di essere rapidi, e cogliere al volo l’occasione” spiegano i due founder, che sottolineano quanto sia importante la rapidità. Con 77 milautenti già iscritti al loro canale, Errori di Prezzo hatrasformato ciò che è partito quasi come un gioco, in un lavoro, una community capace di cogliere le opportunità. La parte, però,che stimola maggiormente i founder a impegnarsi sempre di più, è la dimensione sociale e “umana” del loro lavoro: “di questi tempi, tra inflazione, caro prezzi, è sempre più difficile fare acquisti. L’idea di poter aiutare una famiglia con offerte dipasta, pannolini, vestiti per bambini, ma anche banalmente detersivi e prodotti di uso quotidiano, è un grande stimolo per noi. Non è facile, ma siamo sicuri di riuscire ad “alleggerire”un po’ le spese dei nostri utenti, e di questo ne siamo orgogliosi” concludono i CEO.