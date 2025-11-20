Eruzione di Pompei, la data che divide: archeologi da tutto il mondo per 2 giorni a Boscoreale

Domani e dopodomani l’Antiquarium di Boscoreale ospiterà un convegno internazionale dedicato alla data dell’eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei e l’intera area vesuviana. Il titolo: “Pompei · 79 d.C. Questioni di metodo e di narrazione storica”. Un’occasione per studiosi e appassionati di archeologia per affrontare una delle questioni più dibattute dell’antichità.

La conferenza si articolerà in due giornate di interventi e dibattiti, con la partecipazione di esperti provenienti da istituzioni accademiche italiane e internazionali. I contributi toccheranno punti di vista metodologici diversi: filologia, clima, astrologia, ambiente, geologia, numismatica, epigrafia, archeobotanica, archeozoologia, storia e religione.

L’evento è organizzato dal Parco archeologico di Pompei, in collaborazione con la casa editrice Scienze e Lettere e l’Archeoclub d’Italia.

Il programma

La giornata inaugurale, domani venerdì 21 novembre, si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi che chiariranno le ragioni del convegno. Interverranno, insieme al direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel: Rosario Santanastasio, Michele Martucci, Helga Di Giuseppe, Mario Grimaldi, Eric M. Moormann, Pedar Foss, Valeria Amoretti, Chiara Comegna, Alessandro Russo, Nathalie de Haan e Kurt Wallat.

Alle 14.30 è previsto il trasferimento al Parco archeologico di Pompei per una visita ai nuovi scavi e ai laboratori.

Sabato 22 la conferenza sarà divisa in due sessioni.

La sessione mattutina sarà presieduta da Stefano De Caro, con interventi di Allison Emmerson, Mary Evelyn Farrior, Mark Robinson, Jordan Rogers, Girolamo Ferdinando De Simone, Antonio Caruso, Antonio Corso, Gaetano Di Pasquale e Alessia D’Auria.

Nel pomeriggio presiederà Antonio De Simone, con interventi di Umberto Pappalardo, Mario Grimaldi, Salvatore Ciro Nappo, Llorent Alapont, Helga Di Giuseppe, Marco Di Branco, e una tavola rotonda finale con Paolo Giulierini, Giuseppe Camodeca, Antonio De Simone, Eric M. Moormann e Grete Stefani.

Le dichiarazioni

“Si dice che sulla data dell’eruzione ci sia un lungo dibattito, ma come si è svolto finora? Principalmente con una lunga serie di contributi-monologo…”, osserva Gabriel Zuchtriegel. “Prima di schierarsi per un’ipotesi, estiva o autunnale, bisogna parlare”.

Helga Di Giuseppe aggiunge: “La data dell’eruzione è una delle questioni più controverse della storia di Pompei… Si è spaziato dal 24 agosto al 23 novembre… Ma siamo sicuri di aver usato metodi corretti nell’analisi dei dati archeologici?”. Sottolinea poi il carattere rigorosamente metodologico del convegno e la varietà degli approcci: dalle lettere di Plinio all’astronomia, dai reperti botanici e zoologici alla numismatica, fino alle azioni rituali dei Pompeiani.

Rosario Santanastasio, presidente nazionale Archeoclub d’Italia, afferma: “Siamo onorati di collaborare… L’obiettivo è approfondire la data dell’eruzione da prospettive diverse… Coltivare e diffondere la conoscenza resta la nostra missione”.