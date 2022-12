Eruzione e tsunami a Stromboli, nessuna vittima

Si è verificato un maremoto al largo dell’isola di Stromboli dove nel pomeriggio c’è stata un’esplosione del vulcano. Il maremoto ha provocato un’onda alta oltre un metro. E’ suonato anche l’allarme con le sirene che indicano il pericolo inondazione. L’evento sarebbe stato provocato da un distacco dei lapilli lungo la Sciara del Fuoco. Alle 16.35 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Osservatorio Etneo, ha registrato che a partire dalle ore 14:10 si è verificato un trabocco lavico dall’area craterica Nord. Alle ore 14:16 si è verificata un’esplosione più intensa dall’area craterica centro-meridionale.

Allarmi decisivi

“Ho sentito il sindaco dell’Isola e sono in contatto con il capo del. Le notizie da Stromboli sono per fortuna rassicuranti: l’onda da tsunami di questo pomeriggio, alta un metro e mezzo, non ha fatto vittime ma solo danni non significativi. Mi conforta sapere che i sistemi di allarme abbiano funzionato e che il centro operativo comunale sia stato prontamente istituito”. Così nei suoi canali social, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare.