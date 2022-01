Erwin Hymer Group e Ford siglano una partnership strategica

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ford-Werke (Colonia) ed Erwin Hymer Group (Bad Waldsee), hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro per la fornitura di Ford Transit e Ford Transit Custom come base per allestire veicoli ricreazionali e camper.

Inoltre, Ford e EHG hanno concordato una partnership strategica che formalizza una visione condivisa sulle future esigenze dei clienti di questo tipo di veicoli, sul contesto normativo, sulla legislazione relativa alle emissioni, l’elettrificazione, la digitalizzazione e la connettività, nonchè sull’integrazione dei sistemi di assistenza alla guida. In aggiunta, Ford – leader del mercato europeo di veicoli commerciali leggeri – collaborerà con EHG nello sviluppo dei propri prodotti per attività outdoor.

L’accordo permetterà a entrambe le aziende di trarre ulteriori benefici dal mercato dei veicoli ricreazionali, cresciuto considerevolmente negli ultimi otto anni, creando nuove opportunità per Ford. EHG – leader del mercato europeo dei camper – dal canto suo, amplia la base di fornitura di veicoli e migliora la sua capacità di consegna, che è stata limitata a causa della crisi dei semiconduttori. EHG fa anche parte di Thor Industries – il più grande produttore mondiale di veicoli per il tempo libero – e vede nella produzione della famiglia Transit in Nord America e in Cina un’ulteriore opportunità per il gruppo.

Il nuovo accordo di fornitura riguarda i modelli Transit furgoni e chassis cabinati, così come i Transit Custom Combi, per la conversione da parte dei marchi EHG in camper, camper semi integrati e camper alcova. Ford produrrà i suoi veicoli nello stabilimento di Kocaeli, in Turchia, con consegna scaglionata dal 2022 al 2024. Ford sta investendo nell’espansione della capacità produttiva a Kocaeli e sta anche rafforzando la sua struttura organizzativa in varie divisioni aziendali europee e tedesche.

EHG si aspetta una forte crescita della domanda di camper compatti da 1 tonnellata basati su Transit Custom, dato che versatilità, manovrabilità e dimensioni rendono questi veicoli adatti alla guida quotidiana. I camper con tetto a soffietto – disponibili con passo corto o lungo – stanno diventando sempre più popolari in quanto permettono ancora ai clienti di accedere ad aree limitate in altezza come i parcheggi multipiano e i traghetti.

L’annuncio non è il primo accordo commerciale tra Ford e EHG. All’inizio degli anni ’80, il Ford Transit fu utilizzato come base per l’Hymercar – il primo camper del marchio Hymer. Nel 2004 Ford e Hymer si sono accordati per utilizzare i veicoli Ford per camper semi-integrati, completamente integrati e alcove.

“Consideriamo i modelli Transit adatti come veicoli base per i nostri brand. I nostri clienti ne apprezzeranno particolarmente la versatilità, le tecnologie innovative di assistenza alla guida e il design. Ford ha anche una chiara strategia per lo sviluppo del suo business dei veicoli commerciali in Europa, che riteniamo essenziale per espandere ulteriormente la nostra partnership a lungo termine”, ha detto Martin Brandt, ceo del Gruppo Erwin Hymer. “In Ford, abbiamo molti anni di esperienza e una grande passione per i camper. Siamo anche entusiasti che i nostri Transit e Transit Custom – specialmente le nuove serie Active e Trail – siano piaciuti a Erwin Hymer Group e che forniremo un altro partner forte e innovativo in uno dei segmenti di veicoli in più rapida crescita in Europa”, ha detto Hans-Jòrg Klein, Deputy Chairman del Management Board di Ford-Werke.

