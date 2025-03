Esami in farmacia, D’Anna (Biologi): Legge stravolta, così si mette a repentaglio la salute dei cittadini

“Saranno pure ‘sorpresi’, i farmacisti, della circostanza che benemerite categorie come medici e biologi, da decenni abilitati all’esercizio di specifiche competenze professionali in materia di esami di laboratorio, abbiano avuto da ridire sulla possibilità che tali prestazioni possano essere eseguite e refertate anche in farmacia. Tuttavia, quello che appare risibile è l’accusa mossa nei confronti di intere categorie di professionisti sanitari e delle società scientifiche di settore, di voler combattere battaglie di retroguardia a…tutela di interessi di bassa lega!! Evidentemente l’impronta del commerciante ancora prevale in quella pur antica categoria che si è sottratta ad ogni utile confronto con chi, fino a prova contraria, ha ogni buon diritto di poterli eseguire quegli esami”. Lo dichiara, in una nota, il senatore Vincenzo D’Anna, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi , puntando il dito contro: “Federfarma, potente associazione di categoria”, la quale “elude, con levantina scaltrezza, il quesito principale: ossia la mancata competenza professionale del farmacista a sottoscrivere e validare esami diagnostici”. Ancorché su sangue capillare”, spiega D’Anna: “Quelli smerciati dai farmacisti rientrano infatti nel novero della disciplina di medicina di laboratorio e pertanto andrebbero assoggettati a criteri di competenza professionale e di qualificazione tecnico scientifica della struttura erogatrice”. Per il rappresentante dei biologi italiani: “Se l’esecutivo Meloni si piega al volere dei farmacisti, inseriti nella compagine di governo oppure ai vertici di enti regionali fuori da ogni logica scientifica e giuridica, sbaglia di grosso e mette a repentaglio la salute dei cittadini”. “Nel corso degli anni – rimarca ancora il presidente della Fnob – i farmacisti, attraverso il potere politico, hanno stravolto la legge istitutiva della cosiddetta ‘Farmacia dei servizi’, prima cancellando l’autodiagnosi e la funzione di mero ausilio fornita al paziente impossibilitato ad eseguire l’autotest, poi ampliando (con una norma di rango inferiore alla legge) l’elenco degli esami erogabili”. “Nessuno finga di non sapere e di non vedere. Crediamo che allorquando fallisce la politica, ovvero la tutela del diritto di tutti, a vantaggio di lobby e potentati economici, a perdere è solo la gente” incalza ancora D’Anna. “Occorre dunque l’intervento delle autorità di controllo per non veder sfiorire quelle garanzie che sono poste a presidio delle istituzioni e dei diritti costituzionali. Noi non demordiamo: coinvolgeremo chiunque ne abbia facoltà e titolo. Chiameremo tutti innanzi alle loro responsabilità politiche, amministrative, contabili e penali” conclude.