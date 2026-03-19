ESC 2026, alla conduzione Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini

Milano, 19 mar. (askanews) -Una nuova coppia, assolutamente inedita per formazione e per percorsi artistici, farà il suo debutto alla conduzione italiana della prossima edizione, la numero 70, dell’Eurovision Song Contest di Vienna: il “veterano” Gabriele Corsi e la new entry Elettra Lamborghini. Per Corsi sarà il sesto appuntamento consecutivo con la telecronaca italiana dell’Eurovision e la sua diciottesima serata complessiva al commento del concorso, un record che ne conferma il ruolo di volto ormai simbolico della manifestazione per il pubblico Rai. Per Elettra Lamborghini, invece, sarà un esordio assoluto: cantante, personaggio televisivo e protagonista dalla popolarità trasversale tra musica e intrattenimento, porterà nella cabina italiana uno sguardo diverso, più istintivo e spettacolare, ma non privo di familiarità con l’universo eurovisivo. La proposta ufficiale è arrivata a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione di Canzonissima, il nuovo show di Rai 1 di cui la cantante fa parte del cast. A rivolgersi direttamente all’artista è stato il direttore del Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, che le ha chiesto in diretta se volesse affiancare Gabriele Corsi alla conduzione dell’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest. La risposta di Elettra Lamborghini è stata immediata, tra stupore generale e clima di festa: un sì che ha di fatto ufficializzato in pubblico la nascita della nuova coppia di commento. A suggellare il momento, con ironia, è stata Milly Carlucci, che ha commentato scherzando come il “matrimonio” fosse stato celebrato direttamente lì, davanti ai giornalisti. La presenza di Elettra Lamborghini si intreccia già da tempo con il mondo dell’Eurovision. Nel 2021, infatti, era stata a Rotterdam al seguito del marito Afrojack, tra gli ospiti della manifestazione, vivendo da vicino l’atmosfera del dietro le quinte. «Sono molto contenta anche perché anni fa andai a vedere l’Eurovision ed è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata» ha dichiarato a caldo. Elettra Lamborghini non sarà infine l’unica bolognese presente: oltre a lei ci sarà Senhit che parteciperà alla gara, accompagnata sul palco da Boy George, dopo aver vinto il San Marino Song Contest, in rappresentanza della Repubblica del Titano. Le tre serate in diretta vedranno inoltre il “nostro” Sal Da Vinci esibirsi prima fuori concorso durante la prima semifinale, in onda martedì 12 maggio su Rai 2, per poi tornare protagonista sabato 16 maggio nella finalissima su Rai 1 insieme agli altri 24 concorrenti, gli altri tre Paesi qualificati di diritto Francia, Germania e Regno Unito, i venti qualificati delle due semifinali e l’Austria, campione in carica e paese ospitante. La seconda semifinale sarà trasmessa giovedì 14 maggio, sempre su Rai 2. Sarà possibile seguire l’evento anche su Rai Radio 2 e sul canale 202 del Digitale terrestre con il commento in simulcast delle tre serate, oltre che su RaiPlay. Tra esperienza e debutto, memoria e spontaneità esuberante, la coppia formata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini promette così di accompagnare il pubblico italiano in un’edizione, la numero 70, che si annuncia particolarmente ricca di presenze simboliche e inattese. Una combinazione che tiene insieme il professionista ormai rodato del racconto televisivo e una personalità pop capace di portare ritmo, sorpresa e imprevedibilità, dentro uno show che dell’eccesso, dell’energia e della spettacolarità fa da sempre la propria cifra più riconoscibile.