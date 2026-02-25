Esce 2 marzo “Orcolat”, film Savonitto a 50 anni dal sisma in Friuli

Roma, 25 feb. (askanews) – Quando la terra trema il mito si risveglia. È quello che racconta il film documentario “Orcolat” di Federico Savonitto, presentato a Roma, nella Sala Ufficio Stampa della Camera dei Deputati a Montecitorio.

Narrato dalla voce inconfondibile di Bruno Pizzul, il film ripercorre il trauma e la rinascita del Friuli a cinquant’anni dal terribile sisma che lo colpì nel 1976, prima a maggio, poi a settembre. Un viaggio che intreccia mito e realtà, esplorando le teorie sismiche e la leggenda dell’Orcolat – creatura mitologica associata ai terremoti locali – per raccontare la resilienza straordinaria di un popolo capace di rinascere davanti alla tragedia, trasformando il dolore in energia vitale e patrimonio condiviso.

Il documentario arriverà nelle sale dal 2 marzo distribuito da Kublai Film, nei giorni in cui ricorre l’anniversario della scomparsa del cronista friulano (5 marzo 2025).

Insieme a quella di Bruno Pizzul, molte sono le testimonianze di artisti, sportivi, scrittori e studiosi legati a quel territorio e a quegli avvenimenti  tra cui Dino Zoff, Manuela Di Centa, Fabio Capello, Paolo Rumiz, Ester Kinsky, Davide Toffolo, Tullio Avoledo, tra gli altri  che contribuiscono a creare nel documentario un mosaico emotivo e collettivo di quel momento storico che ha segnato in modo indelebile il territorio e la sua gente. Con le musiche di Tre Allegri Ragazzi Morti e di Elisa, il film diventa un viaggio nella memoria profonda del Friuli, dove il terremoto del ’76 non è solo un evento storico ma una ferita ancora viva nel paesaggio e nelle coscienze.

A presentare il film mercoledì 25 febbraio a Roma erano presenti il regista, con i produttori e la famiglia di Bruno Pizzul, in particolare i figli Silvia e Fabio.

“Sono cresciuto ascoltando molto spesso racconti su quel grande trauma – ha raccontato il regista, Federico Savonitto – gradualmente ho iniziato a percepirlo come uno spartiacque collettivo tra un prima e un dopo. Orcolat nasce dal desiderio di raccontare il terremoto del Friuli non come un evento concluso, ma come una presenza ancora attiva, un movimento sotterraneo che continua a interrogare il territorio, la memoria e l’identità di chi lo abita. Fin dall’inizio ho sentito la necessità di costruire un racconto capace di tenere insieme mito e realtà, scienza e leggenda, passato e presente, evitando qualsiasi forma di pacificazione o di retorica commemorativa. La scelta di affidare la narrazione a Bruno Pizzul è stata centrale. La sua voce porta con sé un Friuli arcaico, atavico, fatto di misura, oralità e silenzi: un mondo che il sisma del 1976 ha in parte cancellato. Pizzul non è solo un narratore, ma un testimone del tempo, una voce che attraversa il film con una distanza sobria e profonda, capace di evocare ciò che non c’è più e, allo stesso tempo, di restituire il peso della consapevolezza maturata negli anni. Orcolat è, in definitiva, un film sull’ascolto: della terra, delle sue fratture visibili e invisibili, e delle storie che continuano a muoversi sotto la superficie del tempo”.

Questo il ricordo di Fabio Pizzul, intervenuto in conferenza stampa insieme alla sorella Silvia: “Nostro papà aveva preso molto sul serio questo lavoro di narratore del documentario, perché aveva un ricordo molto preciso di quei fatti storici. Dal punto di vista emotivo è una vicenda molto coinvolgente quella del terremoto per noi che siamo legati a quel territorio. Nel maggio del ’76, quando è avvenuta la prima scossa, ero appena andato a letto dopo aver visto il ‘Carosello’ e ricordo bene di aver sentito tremare il palazzo anche se vivevamo a Milano. E anche delle scosse che si sono registrate a settembre ho un ricordo molto nitido. Era come se ci fosse una forza ancestrale che si sprigiona e ti entra dentro; per i friulani è un’immagine estremamente forte e solo chi ha vissuto veramente il terremoto può capire. Siamo un popolo molto legato alla propria terra e vedere o, meglio ancora, sentire, che la terra a cui sei tanto legato si ribella contro di te con una forza che ti travolge, diventa qualcosa di molto potente e significativo. Fortunatamente però questa forza ancestrale si è trasformata in qualcosa che ha segnato la rinascita di quel territorio, creando anche un elemento di coesione per i friulani che in quel periodo erano lontani dalla propria terra. Trovo che il cinema possa essere veramente il mezzo più potente per restituire questo nostro pezzo di storia avvenuto cinquant’anni fa”.

“Il film nasce dal desiderio di far dialogare generazioni diverse attorno a un’esperienza che ancora oggi definisce l’identità di un territorio, e che può insegnare molto sulla capacità collettiva di rinascere dopo la distruzione”, ha commentato Marco Caberlotto, produttore Dublai Film.

“Con Orcolat abbiamo sentito la necessità di restituire voce e dignità a una memoria collettiva che appartiene non solo al Friuli, ma a tutto il Paese”, ha aggiunto, in conclusione Lucio Scarpa, produttore Dublai Film. “Il terremoto del 1976 non è soltanto un evento tragico: è la dimostrazione di come una comunità possa rinascere attraverso il legame umano, la solidarietà e la cultura. Raccontarlo con gli occhi e le parole di chi ne è stato protagonista, e con la narrazione di Bruno Pizzul, significa trasformare il dolore in racconto, e la memoria in futuro”, ha concluso.

Sabato 28 febbraio il documentario sarà presentato in anteprima al Pordenone Doc Fest dove è stato selezionato tra gli appuntamenti speciali di Aspettando Pordenone Docs Fest in attesa della XIX edizione del festival del cinema documentario di Cinemazero. La proiezione sarà accompagnata dal regista e dai produttori di Kublai Film.

Orcolat è prodotto da Lucio Scarpa e Marco Caberlotto una produzione Kublai Film con Rai Cinema, con il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG con il sostegno del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione dell’ARLeF, con il patrocinio dell’Associazione dei Comuni terremotati del Friuli e dell’Ente Friuli nel mondo.