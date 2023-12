Esce “Amore cane” feat Lazza, il nuovo singolo di Emma

Roma, 1 dic. (askanews) – “Amore cane” feat Lazza è il nuovo singolo di Emma in radio da oggi. Scritto da Emma, Lazza, Jacopo Ettorre e Simone Privitera e prodotto da Drillionaire e Simon Says, il brano è una delle nove tracce che compongono “Souvenir”, l’ultimo album di Emma uscito il 13 ottobre.

“Amore cane nasce come un mio esperimento musicale. La mia voce è diversa, sottile e leggera, e si mette a servizio di questa poesia d’amore scritta col coltello tra i denti l’amore è un cane che viene dall’inferno. L’intervento successivo di Lazza, racconta un altro punto di vista della stessa storia, e lo rende un brano trasversale, che può arrivare a tutti”, dice Emma.

E oggi, alle ore 16:00, saranno disponibili online sul canale youtube di Emma le intime live performance dei brani “Carne viva” e “Amore cane”, registrati per Lightstudio, format Amazon Original. Le due versioni live sono già disponibili anche su Amazon Music, all’interno dell’album Souvenir.

Intanto prosegue in tutta Italia Souvenir In Da Club, il tour con cui Emma presenta in modo esclusivo i brani di Souvenire, che domani, 2, domenica 3 e martedì 5 dicembre farà tappa a Torino (Cap 10100). Quello di Emma è un ritorno alle origini, in un luogo intimo e rock and roll in cui incontrare i propri fan per condividere tutte le emozioni e i colori del suo nuovo album.