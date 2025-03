Esce Assassin’s Creed Shadows: una sfida per Ubisoft (e il settore)

Il 14esimo capitolo della saga ambientato in Giappone

Milano, 20 mar. (askanews) – Assassin’s Creed Shadows è uscito in tutto il mondo, mettendo fine all’attesa del 14esimo capitolo del franchise non solo per i fan del videogame, ma anche per Ubisoft. Il gigante francese ripone grandi speranze nel successo dell’ambizioso titolo, ambientato nel Giappone feudale, con il realismo e l’ambientazione storica che caraterizzano tutti i capitoli dell’amata saga iniziata nel 2007.”Questo è un gioco molto atteso dalla comunità – dice Maximilien Metrouh, proprietario di una catena di negozi francesi di games – E bisogna ricordare che c’è una comunità molto forte intorno ad Assassin’s Creed”.Dopo qualche battuta d’arresto per titoli andati meno bene del previsto, Ubisoft, che ha oltre 18mila dipendenti, spera in Shadows per un rilancio che darebbe una boccata d’ossigeno all’azienda e trainerebbe tutto il settore in generale.