Arrestato I poliziotti della Squadra mobile di Milano hanno arrestato un 47enne responsabile di 13 rapine in 20 giorni ai danni di farmacie. L’uomo si recava in cassa, con il volto coperto, metteva la mano in tasca simulando di essere armato e si faceva consegnare l’incasso. In un giorno ha addirittura rapinato per due volte la stessa farmacia.