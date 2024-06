Esce “Ho voglia di te” il primo singolo di Jvli feat Emma e Olly

Milano, 11 giu. (askanews) – Venerdì 14 giugno esce”Ho voglia di te”, il primo singolo di Jvli in uscita per Capitol Records/Universal Music.

Con importanti collaborazioni, varie certificazioni platino ed oro e numerosi successi raggiunti dal “dietro le quinte” (tra cui i più recenti “Apnea” con Emma, “Devastante” con Olly, “L’ultima poesia” con Ultimo e Geolier, “Tutta un’altra storia” con i Boomdabash) il giovane produttore JVLI, all’anagrafe Julien Boverod, per il suo esordio artistico con Capitol Records ha scelto al suo fianco due artisti con cui ha già più volte collaborato e con i quali ha creato un forte legame professionale e umano: Emma e Olly.

“Ho voglia di te” ha il sapore di una hit fresca e immediata, una canzone da cantare a tutta voce in ogni situazione, in pieno stile Jvli che con il suo sound unico e la sua cifra stilistica ben definita rende peculiare e riconoscibile ogni suo brano.

«”Ho voglia di te” nasce a fine marzo, dopo il periodo di Sanremo – dichiara Jvli – mi sono trovato in studio con Paolo Antonacci e Olly, ed è nata in un pomeriggio. L’ho fatta sentire ad Emma perché mi sembrava perfetto per lei, dopo Apnea e Femme Fatale abbiamo instaurato un rapporto fantastico e questo brano ne è il coronamento. Olly poi, chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questa nuova esperienza».

Dopo aver svelato il ritornello sui social, per un’anticipazione esclusiva ai fan, “Ho voglia di te” di Jvli Emma Olly, scritto e composto da Paolo Antonacci, Federico Olivieri (in arte Olly) e Julien Boverod, verrà presentato in anteprima assoluta questa sera, martedì 11 giugno, in Piazza del Popolo a Roma durante una delle 4 serate dei Tim Summer Hits.