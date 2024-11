Esce il film-concerto di Guccini a 40 anni dal mega-evento a Bologna

Roma, 26 nov. (askanews) – Il 21 giugno 1984 Bologna venne invasa da oltre 160 mila fan accorsi per assistere a quello che per l’epoca si rivelò essere un evento musicale senza precedenti: il concerto per celebrare i vent’anni di attività musicale di Francesco Guccini. Sul palco in Piazza Maggiore, a festeggiare con lui, si avvicendarono grandi amici e colleghi come Lucio Dalla, Paolo Conte, Nomadi con Augusto Daolio, Pierangelo Bertoli e moltissimi altri.

In occasione del suo 40esimo anniversario, lo storico live rivive al cinema. Arriverà in esclusiva nelle sale cinematografiche dal 5 all’8 dicembre il film concerto “Francesco Guccini: fra la via Emilia e il West” in una versione completamente restaurata con audio in 5.1. Il film sarà introdotto da un’intervista inedita a Francesco Guccini che ricorda l’evento di quarant’anni fa e ne racconta i retroscena.

L’evento al cinema è distribuito da Nexo Studios in collaborazione con Concerto Music e Universal assiema ai media partner Radio CAPITAL e MYmovies.

In concomitanza all’uscita del film, il 6 dicembre verrà ripubblicato anche il doppio album live omonimo che racchiude i grandi classici del cantautore modenese, pubblicato nel 1984 come risultato di 4 concerti che Guccini tenne quell’anno. La riedizione di “Fra la via Emilia e il West” ha un audio completamente rimasterizzato per l’occasione e in copertina il disegno originale che Bonvi, grande amico di Francesco Guccini, realizzò per il poster del concerto di Piazza Maggiore.

Sarà disponibile in digitale, 2CD, 2LP, Box Deluxe 2CD+2LP con stampa esclusiva.

Una speciale edizione del Box numerata con stampa autografata sarà disponibile solo sullo shop online di Universal Music.