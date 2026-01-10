Esce la colonna sonora del film “EPiC: Elvis Presley in Concert”

Milano, 10 gen. (askanews) – Esce per Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, e RCA Records la colonna sonora originale del film “EPiC: Elvis Presley in Concert” di Baz Luhrmann, una raccolta di 27 registrazioni presenti nel film in uscita, che comprende mix rinnovati delle iconiche esibizioni dal vivo accanto a nuovi remix e medley dei classici di Elvis Presley.

La soundtrack sarà disponibile dal 20 febbraio – in concomitanza con la première IMAX del film – in formato digitale e CD e dal 24 aprile in doppio LP, con due varianti di colore (nero e Translucent Orange and Yellow in esclusiva Amazon).

È disponibile in digitale “Wearin’ That Night Life Look”, medley di di quattro classici di Elvis (“Wearin’ That Loved On Look”, “Night Life”, “I, John”, “Let Yourself Go”) per “creare un brano completamente nuovo dal DNA di Elvis”, come immaginato dal regista e produttore esecutivo della colonna sonora Luhrmann e dal produttore musicale del film Jamieson Shaw.

L’uscita della colonna sonora accompagnerà la première cinematografica di “EPiC: Elvis Presley in Concert” che arriverà nei cinema con un’esclusiva IMAX (NYSE: IMAX) di una settimana, a partire dal 20 febbraio, seguita dall’uscita globale nelle sale dal 27 febbraio a cura di NEON e Universal Pictures International. Questo film rappresenta un’esperienza cinematografica unica nel suo genere, in cui Elvis canta e racconta la sua storia come mai prima d’ora.

Durante la realizzazione del suo film del 2022 “Elvis”, Luhrmann e il suo team hanno scoperto negativi e filmati a lungo nascosti nei caveau della Warner Brothers, originariamente girati per i documentari “Elvis: The Way It Is” (che racconta il suo residency show a Las Vegas dell’agosto 1970) ed “Elvis On Tour” (girato durante i concerti del 1972 in tutti gli Stati Uniti), così come filmati inediti in 8mm e audio mai ascoltati prima di Elvis che racconta la sua vita. Luhrmann e il suo team hanno impiegato anni a restaurare questo materiale, collaborando con Jonathan Redmond, Park Road Post Production di Peter Jackson e molti altri. Quello che è stato svelato di Elvis, oltre alla sua iconica e inimitabile energia da performer, è stato l’uomo dietro il mito, «totalmente a suo agio sul palco, capace di percepire il vero amore dei suoi fan e di comunicare se stesso con un’intimità e un’umanità, come nessun altro artista», spiega lo stesso Luhrmann. Relativamente all’ispirazione dei nuovi medley e remix dell’album, il regista ha affermato: «Ci chiedevamo costantemente: cosa farebbe Elvis se fosse qui oggi? Come potrebbe sperimentare, dove potrebbe arrivare? Era sempre un esploratore musicale, alla ricerca di sapori e suoni diversi».

Il film e la colonna sonora, accompagnati da remix e medley, reimmaginano e interpretano Presley in nuove e audaci visioni e offrono una testimonianza autentica delle esibizioni di Elvis negli anni Settanta: “sorprendentemente in anticipo sui tempi” (Variety); “il cantante al suo massimo magnetismo”(The Guardian).

Prodotto da Sony Music Vision, Bazmark e Authentic Studios, “EPiC: Elvis Presley in Concert” ha debuttato – con grande plauso della critica, una standing ovation e persone che ballavano nelle sale – al Toronto International Film Festival 2025. Il film segna il secondo grande progetto di Luhrmann dedicato a Elvis Presley, dopo “Elvis” del 2022, che ha ottenuto otto candidature agli Academy Award®, ha vinto numerosi BAFTA® e Golden Globe®, e incassato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Con EPiC, Luhrmann trasforma materiale d’archivio riportato alla luce in un’odissea cinematografica travolgente che immortala Elvis al meglio: selvaggio, umano, eccentricamente ironico, intimo ed elettrizzante.

Questa la tracklist della colonna sonora originale del film “EPiC: Elvis Presley in Concert” (versioni digitale e cd):

1. Can’t Help Falling In Love (EPiC Intro) 2. Also Sprach Zarathustra / An American Trilogy (EPiC Version) 3. That’s All Right (EPiC Version) 4. Tiger Man (EPiC Version) 5. Wearin’ That Night Life Look 6. Hound Dog (EPiC Version) 7. Polk Salad Annie (EPiC Version) 8. You’ve Lost That Loving Feeling (EPiC Version) 9. Little Sister / Get Back (EPiC Version) 10. Burning Love (EPiC Version) 11. Never Been To Spain (EPiC Version) 12. Love Me (Jamieson Shaw Remix) 13. I Can’t Stop Loving You (EPiC Version) 14. Are You Lonesome Tonight (EPiC Version) 15. Always On My Mind (EPiC Version) 16. How Great Thou Art (EPiC Version) 17. Oh Happy Day (EPiC Version) 18. Big Hunk O’ Love (EPiC Version) 19. Bridge Over Troubled Water (EPiC Version) 20. In The Ghetto (Jamieson Shaw Remix) 21. Walk A Mile In My Shoes (EPiC Version) 22. Suspicious Minds (EPiC Version) 23. Bring The Curtain Down (EPiC Outro) 24. Can’t Help Falling In Love (EPiC Version) 25. American David (EPiC Version) 26. A Change Of Reality (Do You Miss Me?) 27. Don’t Fly Away (PNAU Remix)

Questa la tracklist della colonna sonora originale del film “EPiC: Elvis Presley” (versione 2 LP):

SIDE A:

Can’t Help Falling In Love (EPiC Intro) Also Sprach Zarathustra / An American Trilogy (EPiC Version) That’s All Right (EPiC Version) Tiger Man (EPiC Version) Wearin’ That Night Life Look Hound Dog (EPiC Version) Polk Salad Annie (EPiC Version) SIDE B:

You’ve Lost That Loving Feeling (EPiC Version) Little Sister / Get Back (EPiC Version) Burning Love (EPiC Version) Never Been To Spain (EPiC Version) Love Me (Jamieson Shaw Remix) SIDE C:

I Can’t Stop Loving You (EPiC Version) Are You Lonesome Tonight (EPiC Version) Always On My Mind (EPiC Version) How Great Thou Art (EPiC Version) Oh Happy Day (EPiC Version) Big Hunk O’ Love (EPiC Version) Bridge Over Troubled Water (EPiC Version) SIDE D:

In The Ghetto (Jamieson Shaw Remix) Walk A Mile In My Shoes (EPiC Version) Suspicious Minds (EPiC Version) Bring The Curtain Down (EPiC Outro) Can’t Help Falling In Love (EPiC Version) American David (EPiC Version) A Change Of Reality (Do You Miss Me?)