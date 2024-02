Esce “Non mi riconosco?”, nuovo singolo di Mace con Salmo

Roma, 21 feb. (askanews) – “Non mi riconosco?” è il nuovo singolo di Mace con Salmo e centomilacarie, in uscita venerdì 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia.

Dopo il brano “Obe” (certificato doppio disco di platino), anticipato dal singolo “La Canzone Nostra” con Salmo e Blanco, il producer visionario torna con una traccia che mette insieme le voci di uno dei pesi massimi della scena nazionale, Salmo, e di centomilacarie, giovane talento che si è distinto per una scrittura dall’emotività travolgente.

In “Non mi riconosco?”, Mace conferma la sua imprevedibilità e la capacità di trovare un equilibrio spontaneo nell’accostamento inedito di voci, generazioni e immaginari apparentemente distanti.

Salmo e centomilacarie si confrontano nel brano con temi universali, dalla ricerca della propria identità allo scontro con i propri mostri interiori, mettendosi a servizio della visione artistica estremamente sfaccettata del producer, un prisma in cui i riferimenti musicali -provenienti da una moltitudine di mondi- comunicano con esplorazioni visive, sensoriali e spirituali, elementi alle fondamenta della sua estetica.

La produzione segue le impronte di un brano trasformativo, una traccia che continua a evolvere: si apre con gli accordi nudi di un pianoforte, si sporca con i feedback graffianti e profondamente evocativi di una chitarra, acquisisce tensione ed energia con una linea di basso incalzante – suonata dallo stesso Salmo-. Nelle sonorità minimali scelte da Mace, ridotte all’osso per dare luce al timbro vocale che diventa a tutti gli effetti uno strumento, riverberano i due diversi racconti e intensità degli artisti.

Il 18 ottobre 2024 Mace terrà il suo primo concerto al Forum di Milano: un’esperienza extracorporea che condurrà lo spettatore in un viaggio attraverso Obe, Oltre e il suo prossimo album. Ad accompagnare Mace in questo viaggio ci saranno musicisti, visual artist e diversi ospiti che si alterneranno sul palco per trasportare il pubblico in un itinerario multi sensoriale. Il concerto è prodotto da Artist First, i biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone al sito ticketone.it