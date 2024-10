Esce oggi il nuovo singolo di Tommaso Primo, “Jesus Christ Super Saiyan”

Fuori in digitale “Jesus Christ Super Saiyan” , il nuovo brano del cantautore napoletano Tommaso Primo, primo estratto del suo concept album di prossima uscita. “Jesus Christ Super Saiyan”, scritto da Tommaso Primo con la collaborazione di Gianluigi Capasso e prodotto da Gianmarco Grande, è il brano di apertura del nuovo album del cantautore. Nel testo, Tommaso Primo affronta temi attuali come la politica e il consumismo e attraverso il dialetto napoletano reinterpreta in chiave contemporanea la figura di Gesù Cristo. “Jesus Christ Super Saiyan” è un brano che racchiude influenze urban-rap, reggaeton e latin, creando un sound che riporta alla tradizione napoletana. «“Jesus Christ Super Saiyan” è un brano estremamente insolente, di cui sono il tramite e non lo scrittore – dichiara Tommaso – Ho scelto Gesù come protagonista del nuovo concept, in cui parlerò di scritture che sconfinano in maniera invadente gli argini della laicità.»

Tommaso Primo, classe 1990, nasce a Napoli e inizia a scrivere canzoni all’età di tredici anni, utilizzando principalmente la lingua napoletana. Il suo primo singolo, “Canzone a Carmela”, esce nel 2011, seguito da un tour che lo porta a esibirsi nelle piazze italiane. Nel 2013 con il brano “Gioia” emergere nel panorama musicale campano ottenendo oltre un milione di visualizzazioni su YouTube. Nel 2015 pubblica il suo primo album “Fate, Sirene e Samurai” e nel 2018 esce il suo secondo album “3103”. L’anno successivo il cantautore si trasferisce a Londra e collabora con il produttore irlandese Pete Briquette. Durante la pandemia, nel 2020, scrive e registra “Favola Nera”, un concept album che affronta temi di sessualità e racconta storie di Napoli. Dopo tre anni dall’ultimo album, Tommaso Primo torna con “Jesus Christ Super Saiyan”, il primo estratto di un nuovo concept album, continuando a esplorare tematiche sociali e culturali attraverso la sua musica.