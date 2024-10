Esce “Souvenir Extended Edition” di Emma, con sei nuovi brani

Roma, 4 ott. (askanews) – È uscito oggi Souvenir Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale di Emma arricchito da sei nuovi brani, tra cui il singolo “Hangover” con Baby Gang. L’album, in uscita per Capitol Records Italy/Universal Music, arriva a un anno di distanza dal percorso intrapreso con Souvenir.

Souvenir Extended Edition è disponibile in esclusiva sullo Shop Universal in versione cd autografato e doppio lp con card autografata e in versione cd e doppio lp e in digitale in tutti gli store. Un disco in cui Emma continua a raccontarsi senza filtri, facendo emergere tutte le sfaccettature della sua personalità con linguaggi e suoni contemporanei. Questa la tracklist di Souvenir Extended Edition: Apnea, Hangover (feat. Baby Gang), Vita lenta, Pret-a-porter, French riviera, Lacrime, Femme fatale, Centomila, Iniziamo dalla fine, Amore cane (feat. Lazza), Mezzo mondo, Intervallo, Sentimentale, Carne viva, Capelli corti, Indaco e Taxi sulla luna (con Tony Effe). Per festeggiare insieme l’uscita di Souvenir Extended Edition, Emma incontrerà i suoi fan oggi a Milano (Mondadori Duomo – ore 14:30), domani, sabato 5 ottobre a Roma (Mondadori Bookstore, Piazza Cola di Rienzo – ore 14:30), domenica 6 ottobre a Napoli (Mondadori Bookstore, Galleria Umberto I – ore 14:30), lunedì 7 ottobre a Bologna (Feltrinelli, Piazza di Porta Ravegnana – ore 15:00) e martedì 8 ottobre a Torino (Feltrinelli, Piazza C.L.N. – ore 15.00).

“Souvenir Extended Edition è dedicato a voi, che ci siete sempre. È l’altra faccia della medaglia, la seconda parte di un viaggio interiore incredibile, la parte oscura della mia anima – dichiara Emma – non c’è luce senza il buio. Non c’è gioia senza il dolore. Non c’è vita senza speranza. Vi ho regalato completamente me stessa. Ho affilato la mia penna e vi ho detto tutto. Con infinito rispetto e infinito amore. Abbracciate queste nuove canzoni come io abbraccio il vostro cuore con la mia voce”.

A novembre l’artista tornerà live nei palazzetti con uno show in cui presenterà per la prima volta dal vivo in Italia i nuovi brani contenuti in Souvenir Extended Edition. Un’occasione imperdibile per celebrare un anno ricco di grandi emozioni vissute sempre in modo sincero e senza filtri con il suo pubblico. I concerti sono in programma l’11 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 17 novembre al Palaflorio di BARI. Aperta al pubblico anche la prova generale che si terrà il 7 novembre al Palasport di Ponte di Legno (BS). Biglietti disponibili nei circuiti di vendita e prevendita tradizionali.