Esce Third, il nuovo album dei The Winstons. Live in Campania il 29 novembre

Esce esclusivamente in formato digitale Third, il nuovo album dei The Winstons. Pubblicato da Baobab Music e distribuito da Ada Music, sarà disponibile anche in versione vinile a partire da metà novembre. Third rappresenta il risultato di un lungo e complesso viaggio musicale iniziato dopo l’uscita di Smith nel 2019. Durante questi anni, i The Winstons hanno affrontato cambiamenti che si riflettono profondamente nel nuovo lavoro. Le registrazioni sono state effettuate tra Londra (presso gli studi di Luke Oldfield), Milano, Roma e Como: sono caratterizzate da sessioni intense e improvvisazioni. Dopo una pausa forzata nel 2020, il trio è tornato con nuove idee che si collocano tra passato e futuro. I The Winstons iniziano l’album con la loro Bohemian Rapsody, un brano inizialmente chiamato Medley e poi rinominato Break The Seal, considerato il marchio del disco. In questo pezzo, una piccola orchestra si unisce al terzetto per la registrazione. In Third anche composizioni sinfoniche e mini operette sulle quali il gruppo ha inventato a mano libera, includendo brani come Check It Out. Il missaggio del nuovo lavoro è stato realizzato insieme a Carlo Giardina presso il Back Studio Recording di Milano, mentre Pietro Caramelli si è occupato del mastering, utilizzando due tape per garantire un suono impeccabile. Le grafiche visionarie di Pazzi Design, insieme alle foto di Roberto Covi e alla supervisione speciale di Nina Dell’Era, alle macchine insieme al papà, completano l’opera visiva di Third. E continua anche il loro Tour live 2024, con due nuovi concerti in Campania e Sicilia che si aggiungono a quelli già annunciati. Il 29 novembre saranno, infatti a Frattamaggiore (Na), al Sound Music Club.