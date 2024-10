Esce “Universo”, il nuovo singolo di Irene Grandi. Poi il tour

Roma, 3 ott. (askanews) – Esce venerdì 11 ottobre “Universo”, il nuovo singolo di Irene Grandi, un brano che rinnova il sodalizio artistico con Francesco Bianconi dei Baustelle, già autore per lei di “Bruci la città” e “La cometa di Halley”. Scritto insieme a Kaballà e prodotto da Pio, “Universo” è un upbeat grintoso dai suoni elettro pop con tratti malinconici ma incisivi. La sua energia positiva e passionale si traduce in un abbraccio sonoro, un’autentica celebrazione dell’amore, intensa e coinvolgente.

“Universo” segue di pochi mesi la pubblicazione di “Fiera di Me”, uscito lo scorso 17 maggio, aggiungendo un’altra preziosa gemma al repertorio di Irene, un percorso musicale costellato di grandi successi che presenterà dal vivo nel “Fiera di Me Tour”, una serie di concerti celebrativi dei 30 anni di carriera di questa straordinaria artista, che partirà il prossimo 1 novembre.

“Universo” tocca temi profondi come l’alienazione in un mondo superficiale, tra tempeste emotive, pubblicità martellanti e maschere che indossiamo quotidianamente. Si interroga sul dolore nascosto delle persone, nell’incessante ricerca dell’autenticità che sembra ormai perduta. Ma è proprio nella fragilità di una figura amata, capace di parlare d’amore senza egoismo, che troviamo la nostra ancora di salvezza, un rifugio contro la finzione che ci circonda.

“Francesco Bianconi ha firmato due brani importantissimi per la mia carriera, ‘Bruci la città’ e ‘La cometa di Halley’, entrambi prodotti da Pio Stefanini, con cui ho sempre sentito una profonda sintonia – racconta Irene Grandi – Quest’anno, in cui celebro i miei trent’anni di carriera, ho sentito il desiderio di ricollegarmi a loro per creare ‘Universo’, un brano in cui credo molto. Mi piace pensare che tutte le strade della mia vita si intreccino in modi nuovi. ‘Universo’, scritto da Bianconi e Kaballà con un amore che definirei ‘universale’, è stato prodotto da Stefanini con raffinatezza e trasporto. L’ho interpretato mettendoci tutto il mio mondo interiore. Ascoltatela tutti, tutti, tutti! Spero tanto che vi piacerà!”.

Il tour teatrale “Fiera di Me” è organizzato da IMARTS – International Music and Arts: una serie di concerti volti a far riscoprire alcune gemme nascoste della sua produzione storica, accanto ai grandi classici e, via via, a un numero crescente di brani inediti. Con lei sul palco ci saranno Max Frignani chitarra, Piero Spitilli basso, Fabrizio Morganti batteria, Marco Galeone tastiere, Titta Nesti corista e polistrumentista.