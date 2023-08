Escursionista genovese soccorsa in elicottero a Salina, le immagini

TRAPANI (ITALPRESS) – Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e 82° Csar dell’Aeronautica Militare in azione per recuperare una turista colta da malore a Salina. La donna, una ventiduenne genovese in escursione con un gruppo di amici nel versante sud dell’isola, mentre percorreva un sentiero lungo la scogliera ha accusato dolori lancinanti al ventre e non è stata più in grado di muoversi. La ragazza è stata stabilizzata, caricata in barella e issata a bordo del velivolo per essere trasferita all’ospedale di Milazzo, in provincia di Messina.

pc/gsl