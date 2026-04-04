Escursionista muore precipitando in una cava ad Ispica, recuperato il cadavere

CATANIA (ITALPRESS) – Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano a Ispica, in una cava sotto il Convento di Santa Maria di Gesù, dove una persona è precipitata da una parete di circa 60 metri. L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di sabato dalla centrale operativa del 118 di Catania, che ha attivato le squadre specializzate. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Etna Sud e della Delegazione Speleologica Sicilia, che hanno raggiunto rapidamente l’area impervia. La vittima, finita su una fitta vegetazione, è stata trovata priva di vita.

tvi/mca2

(Fonte video: Vigili del Fuoco)