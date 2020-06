Esercito, conclusa in Sicilia campagna ‘Insieme per la solidarietà’

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) – Si è conclusa la campagna “Insieme per la solidarietà” dopo un mese di intensa e dinamica attività rivolta alle famiglie meno fortunate della Sicilia. Ideata dall’Esercito in sintonia con la Protezione civile e organizzata dal Consiglio Periferico di Assoarma, l’iniziativa ha portato un – seppur simbolico – “messaggio di speranza e di vicinanza in oltre 30 piazze siciliane”. Inizialmente strutturata su dodici giornate solidali, la campagna si è ingrandita via via che il suo consenso ha attirato e coinvolto nuovi partners e raccolto nuove testimonianze di disagio sociale.