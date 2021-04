Esercito, la Brigata Aosta vicino ai bisognosi

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) – La Brigata “Aosta” vicina ai bisognosi in Sicilia. L’Esercito sostiene la ricerca scientifica e dona uova pasquali e generi di prima necessità alle famiglie meno abbienti. Anche quest’anno la Brigata “Aosta” ha sostenuto la ricerca accanto all’Associazione per la Lotta al Neuroblastoma e all’European Neuroblastoma Association, contribuendo alle cure contro il neuroblastoma e contribuendo al finanziamento delle attività di diagnostica avanzata per consentire un approccio terapeutico mirato ai pazienti più piccoli. Il Comandante della Brigata “Aosta”, Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, assieme al Magnifico Rettore dell’Università di Messina professore Salvatore Cuzzocrea e a una rappresentanza di medici e sanitari, ha consegnato, all’interno del Reparto di Neonatologia Infantile e Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario “G. Martino”, le uova di cioccolata per i piccoli pazienti ospiti del reparto.