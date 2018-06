“Eskills4Change, formazione digitale per 10mila italiani under 24

Riuscire a sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie per trasformarle in uno strumento accessibile a tutti, capace di valorizzare le diversità, favorire la partecipazione attiva nella società e aiutare i più giovani ad acquisire competenze digitali fondamentali per l’accesso al mercato del lavoro. E’ questa la sfida lanciata da “Eskills4Change”, il progetto di Microsoft e Fondazione Mondo Digitale che coinvolge 10 mila giovani in tutta Italia tra i 15 e i 24 anni con eventi aggregativi fuori e dentro la scuola, aiutandoli a sperimentare e acquisire velocemente, in modo esperienziale, l’attitudine mentale al cambiamento e le competenze fondamentali per risolvere i problemi in modo creativo e innovativo. E’ stato realizzato anche un videodi lancio del progetto, che vede protagoniste 30 scuole di 10 regioni italiane, da Nord a Sud, e si articola attraverso una sessione di formazione nella quale gli studenti intraprendono un percorso di autoimprenditorialità per ideare, progettare e sviluppare prototipi o servizi smart ad alta accessibilità. Da app e siti web per aumentare le potenzialita’ di un’azienda per esempio, ad esperienze artistiche fruibili con la realtà immersiva fino a veri e propri atelier all’interno delle scuole per realizzare abiti e gioielli con strumenti di fabbricazione digitale e ausili su misura per persone con bisogni special.