Esondazione del Fiume Sarno: inviati in Procura i resoconti delle audizioni dei sindaci

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta dal deputato Pino Bicchielli, ha assunto “alcune determinazioni conseguenti alle audizioni svolte lo scorso 16 dicembre sui fenomeni di esondazione del fiume Sarno e dei suoi affluenti“. Lo riferisce una nota. “Dalle audizioni dei sindaci di Scafati, San Marzano sul Sarno, Angri e Sarno, svolte lo scorso dicembre – spiega Bicchielli -, sono emerse criticità rilevanti e possibili profili di responsabilità, anche di natura penale. Per questa ragione ho ritenuto doveroso proporre l’invio dei resoconti stenografici alla magistratura, affinché possa svolgere ogni valutazione del caso”, ha aggiunto. “In particolare la competenza è individuata nella Procura della Repubblica di Napoli per quanto concerne eventuali condotte omissive riconducibili alla Regione Campania, e nella Procura di Nocera Inferiore per le questioni connesse all’inquinamento”. La Commissione ha, inoltre, confermato che non appena possibile, procederà all’audizione del nuovo assessore regionale all’Ambiente della Campania, Claudia Pecoraro, recentemente nominata nella Giunta guidata dal presidente Roberto Fico. “Infine – ha concluso l’esponente di Forza Italia – è stato deciso anche un sopralluogo nell’area dei Comuni del bacino del Sarno, già oggetto di audizione, per verificare direttamente lo stato dei luoghi e acquisire ulteriori elementi utili al lavoro della Commissione”.