Esordio con gol in amichevole per Nicolò Zaniolo con la maglia del Galatasaray. L’ex attaccante esterno della Roma esulta al termine del test che la formazione di Istanbul ha disputato con l’Alanyaspor, allenato da Francesco Farioli, per iniziare a prendere il ritmo partita. Zaniolo, partito dalla panchina, è entrato all’80’ e nel recupero è andato a segno siglando la rete del definitivo 4-2 per il Galatasaray.