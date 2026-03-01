Esordio vincente per D’Aversa, il Torino batte 2-0 la Lazio

TORINO (ITALPRESS) – Alla prima di Roberto D’Aversa sulla panchina granata, il Torino batte la Lazio 2-0 in casa nella 27esima giornata di Serie A. Decisivo il tandem Simeone-Zapata, in gol rispettivamente al 21′ e al 53′, che riportano i piemontesi al successo dopo un mese esatto. Il Torino è sembrato “rivitalizzato” e sale ora a quota 30 punti, allungando a +6 sulle terzultime. La Lazio invece è apparsa scarica e sterile in fase offensiva. Terza partita consecutiva senza gol per la squadra di Maurizio Sarri, che resta ferma al decimo posto a quota 34.

In un Olimpico Grande Torino semi deserto, a causa della contestazione dei tifosi granata, i padroni di casa partono forte e si rendono pericolosi al 6′ con un destro dalla distanza di Prati. Pochi spunti offensivi della Lazio, praticamente nulla dalle parti di Paleari nel corso della prima frazione, che va sotto al 21′. Percussione di Zapata, che prova a calciare dal limite dell’area innescando un rimpallo. Palla vagante dove Simeone riesce ad infilarsi, sfruttando un malinteso tra Pellegrini e Provedel, firmando l’1-0 Torino. La squadra di D’Aversa tiene in mano il pallino del gioco e rischia solamente al 37′ con il salvataggio di Coco su una conclusione rasoterra di Belahyane in piena area di rigore.

Il Torino continua a fare la partita e trova il raddoppio in apertura di ripresa: dalla sinistra Obrador pesca in area Zapata, che al 53′ batte di testa Provedel per il 2-0. Reazione immediata della Lazio, che impegna per la prima volta Paleari con un destro a giro di Noslin al 55′. Simeone va vicino al tris al 67′, mentre i biancocelesti sfiorano il gol con la conclusione a botta sicura di Dele-Bashiru murata da un intervento in spaccata di Ebosse. Nel finale Paleari salva su colpo di testa di Romagnoli, certificando un successo cruciale in ottica salvezza per il Torino.

Nella prossima giornata la Lazio ospiterà il Sassuolo all’Olimpico (il 9 marzo, alle 20.45). In mezzo la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta (il 4 marzo, alle 21), ultimo treno rimasto per strappare un posto in Europa per la prossima stagione. Il Torino invece sarà impegnato a Napoli il 6 marzo alle 20.45.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).