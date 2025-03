Esosomi e Champagne, Stella Giannicola brinda al Natale con tante idee regalo e coccole di make up

Esosomi e Champagne è il nuovo evento nel segno della bellezza firmato Stella Giannicola che insieme alla figlia Carlotta Maffia ha accolto amici e clienti per un beauty day di presentazione di promo e novità esclusive dedicate al benessere di viso e corpo.

Con oltre venticinque anni di attività Stella Giannicola è un nome nel campo della bellezza e del benessere e nel tempo ha saputo affermare la propria reputazione guadagnandosi la stima professionale del suo pubblico e identificando il suo centro situato in viale Gramsci 21 come un vero “salotto di Napoli” dedicato all’estetica, al benessere, al dimagrimento e tanto altro.

Interessanti e vantaggiose le promozioni presentate in vista dei regali di Natale, idee beauty e kit da mettere sotto l’albero ma anche alcune novità riguardanti gli esosomi, ultima novità in medicina estetica. In occasione dell’evento è stato presentato il collagene combinato agli esosomi vegetali che sono forti riparatori dell’invecchiamento migliorando la vita biologica delle cellule del corpo perché rilasciano sostanze che favoriscono la loro attività. Tra una tartina e un flute di champagne gli ospiti hanno scoperto dunque le tante novità in tema beauty e spuntato la lista delle offerte e kit da inserire nella wish list di Natale. A proposito di regali, cadeux graditi per le ospiti sono state le coccole di make up proposte dal team di Benedetta Riccio che in quella circostanza ha anche venduto alcuni dei suoi più iconici prodotti. Tra i followers di Stella Giannicola era presente anche l’influencer campana Martina Di Fusco.