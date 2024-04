Esperto in europrogettazione, al via il master Promos-Suor Orsola. Giovedì il webinar di presentazione

Giovedì 18 aprile alle ore 16,00 si terrà un webinar introduttivo alle attività didattiche del master “Esperto in Europrogettazione. Presentazione, gestione e rendicontazione di un progetto” (60 cfu), proposto dall’Università Suor Orsola Benincasa in collaborazione con il Consorzio universitario Promos Ricerche e con la Scuola di Governo del Territorio (Link di collegamento al webinar di presentazione). La partecipazione al webinar è libera e gratuita. L’evento sarà registrato e reso fruibile anche successivamente on line.

Requisiti d’accesso al Master e titolo rilasciato

Al Master è possibile accedere con laurea triennale, in questo caso si conseguirà il master universitario di I livello (60 CFU), o con Laurea specialistica/magistrale o laurea quadriennale (vecchio ordinamento), e si conseguirà il master universitario di II livello (60 CFU).

Termine per le iscrizione e costi

Ci sono ancora alcuni posti disponibili e per questa ragione il termine per le iscrizioni è stato posposto al 30 aprile 2024. Il costo di iscrizione è pari ad € 2.200,00. Tuttavia, sono previste numerose riduzioni indicate nell’art. 11 del bando (https://www.promosricerche.org/images/BANDO_EUROPROGETTAZIONE_DEFINITIVO_WEB.pdf).

Obiettivi del Master

Il Master intende formare esperti in europrogettazione, specializzati nelle procedure operative per la presentazione di progetti con finanziamenti europei e PNRR, nonché nella gestione e rendicontazione degli stessi. L’attività formativa si rivolge a professionisti che operano all’interno di enti pubblici e imprese pubbliche o private di ogni dimensione, studi professionali, agenzie europee.

Il master rappresenta un essenziale arricchimento curriculare e formativo anche per chi già opera nel settore e costituisce un titolo utile per i concorsi nella pubblica amministrazione e per l’inserimento nelle aziende pubbliche o private. Il master rappresenta una opportunità per accedere, anche nei ruoli dirigenziali pubblici o privati, o per concorrere al conferimento di incarichi di tipo temporaneo. Il master offre anche l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per lavorare in autonomia o alle dipendenze di aziende private, e per prestare attività di alta consulenza ed assistenza.

Modalità di svolgimento

Il Master ha la durata complessiva di 1.500 ore (comprensive di lezioni teoriche, laboratori, formazione a distanza, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi on line, prova conclusiva). Sono previste lezioni da 4 ore, che si svolgeranno due volte a settimana, da aprile a ottobre 2024, in orario pomeridiano. Le lezioni si svolgeranno in modalità sincrona, in diretta e da remoto, con una piattaforma che consente la piena interazione tra docenti e discenti, ma saranno registrate e fruibili in qualsiasi momento.

Stage

Le attività di stage si svolgeranno in modalità telematica sotto forma di forum ed esercitazioni e testimonianze da parte di professionisti del settore. Quanti già operano nel campo della nutrizione clinica e/o hanno svolto o svolgono attività professionali attinenti agli obiettivi del Master, potranno chiedere l’esonero dalle predette attività di stage.

Per ulteriori info:

segreteria@promosricerche.org – WWW.PROMOSRICERCHE.ORG