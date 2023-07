Una fabbrica di fuochi d’artificio è esplosa poco meno di un’ora fa a Roccarainola, in provincia di Napoli. Al momento non risultano vittime, ma manca all’appello un operaio.Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Nola. Da una prima ricognizione, manca all’appello un solo operaio. Sono in corso di accertamento le dinamiche di quanto accaduto. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine anche i vigili del fuoco e i soccorritori.