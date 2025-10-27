Esplorare 2025, a Bari e dintorni si danza fino al 15 novembre: compagnie dall’Italia e dall’estero

di Massimiliano Craus

Sedici spettacoli distribuiti in quattro città, all’interno di altrettanti teatri, con protagoniste compagnie di livello nazionale e internazionale. Accanto a essi, un fitto calendario di attività collaterali: laboratori, coproduzioni di rilievo, lezioni-spettacolo e progetti nati da call pensate per i giovani talenti. È questa la trama della settima edizione di «Esplorare 2025», rassegna di danza ideata e curata dalla Compagnia AltraDanza con la direzione artistica di Domenico Iannone, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e in collaborazione con Comune di Bari, Teatri di Bari, Puglia Culture, Casa delle Arti, associazione Arti Sinespazio 3.0 ETS e Teatro delle Bambole. Fino al 15 novembre 2025, il territorio barese diventerà dunque una piattaforma privilegiata per la danza italiana e internazionale, con uno sguardo che intreccia formazione, ricerca e debutti. I palcoscenici del Teatro Kismet di Bari, del Teatro Radar di Monopoli, della Cittadella degli Artisti di Molfetta e della Casa delle Arti di Conversano ospiteranno coreografi emergenti e nuove compagnie, alternando proposte di forte innovazione a riletture di repertori storici, sempre filtrati da una sensibilità contemporanea.

Questo e tanto altro, dunque, a cornice della prima assoluta di “Oedipos”, al debutto lo scorso 19 settembre al Teatro Kismet di Bari, con sugli scudi proprio lui, il direttore artistico Domenico Iannone.

Firmato alla regia da Andrea Cramarossa, “Oedipus” è una produzione della Compagnia AltraDanza, in collaborazione con Teatro delle Bambole.

La performance ha mescolato teatrodanza e teatro di ricerca, ed è liberamente ispirata alla tragedia omonima di Seneca, con il contributo del light designer Roberto De Bellis, le musiche di Grazia Bonasia e il sassofono di Roberto Ottaviano.

La musica dal vivo ha seguito pedissequamente un canovaccio antico ma rivisitato da Cramarossa con una gestazione pluriennale.

Le voci, le urla e le danze, talvolta vigorose ed altre intime, hanno percorso un solco trasversale, proprio come nelle corde di un ispirato Iannone.

È stata proprio la matrioska culturale la matrice di questo lavoro impegnativo, sia per gli artisti che per il numeroso pubblico in sala.

Una serata che ha voluto fare da apripista a un’intera rassegna con l’ambizione di essere all’altezza delle rassegne d’oltralpe: un modo di intendere la danza come contenitore in cui riversare le varie anime della cultura. Abbiamo, a questo proposito, avvicinato molti spettatori al termine dello spettacolo e, tra le differenti interpretazioni e sensazioni della serata, sono emersi l’apprezzamento dell’idea, del lavoro maniacale e dell’interpretazione. La trasposizione da Sofocle a Seneca ha infine fatto il resto.

La rassegna “Esplorare” tuttavia continua, con la prossima tappa di Conversano, alla Casa delle Arti, fino a mercoledì 29 ottobre, con gli spettacoli frutto della call 2025 di «Esploratori della danza», in collaborazione con Puglia Culture e associazione Arti Sinespazio 3.0 ETS.

In scena due debutti di nuove produzioni della Compagnia AltraDanza; martedì 28 ottobre la stessa call sarà in collaborazione con la Fondazione Milano – Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e AltraDanza.

Giovedì 30 ottobre, alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, andrà in scena la Lezione-spettacolo di Domenico Iannone e Carmen De Sandi (produzione Compagnia AltraDanza, in collaborazione con il Liceo Coreutico L. Da Vinci di Bisceglie).

Venerdì 31 ottobre sarà il momento de «La quinta stanza» di Iannone e De Sandi, un invito a varcare una soglia intima tra memoria, identità e metamorfosi.

La rassegna approda quindi a Monopoli, al Teatro Radar:

Lunedì 3 novembre con la prima nazionale “Iphigénie Prélude” , regia di Maurizio Pellegrini e coreografia di Domenico Iannone , produzione Traetta Opera Festival , Epos Teatro e Compagnia AltraDanza — un omaggio danzato e narrativo a Tommaso Traetta con sei danzatrici, voce recitante e Orchestra Sinfonica Metropolitana diretta da Vito Clemente .

Mercoledì 5 novembre Ocram Dance Movement presenta «Plus ultra / Oltre il mito» con coreografie di Marco Laudani e Glenda Gheller (produzione in collaborazione con Scenario Pubblico ): un dittico su Icaro e Achille che trasforma vulnerabilità e resistenza in motore poetico.

Giovedì 6 novembre , Oliva Contemporary Dance Project porta «Passengers / Variazioni notturne» – corpi che diventano frammenti di melodia, incontri e separazioni, in collaborazione con Centro Formazione AIDA SSD e Junior Ballet AIDA APS .

Sabato 8 novembre debutto regionale per la Compagnia ErsiliaDanza con «Un bel coraggio» di Laura Corradi, che dilata il tempo sospeso prima dell’entrata in scena in un racconto di cadute, risalite e ironia come pratica di evoluzione.

La chiusura del festival «Esplorare» sarà poi nuovamente a Bari, al Teatro Kismet: