Esplosione a Roma, Gualtieri “Vicini a tutte le persone ferite”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo vicini a tutte le persone rimaste ferite e alle loro famiglie. Roma Capitale è al vostro fianco. Un ringraziamento sentito a tutte le squadre che sono intervenute subito per prestare soccorso, anche in condizioni di grave pericolo. La città vi è grata”. Lo afferma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito all’esplosione di un distributore di carburante in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma.

mca2/gsl

(Fonte video: Profilo X Roberto Gualtieri)