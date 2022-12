Esplosione all’Ambasciata ucraina di Madrid

Un dipendente dell’ambasciata ucraina a Madrid di cui l’Ambasciatore Serhiy Pohorelzew è rimasto lievemente ferito in un’esplosione avvenuta mentre maneggiava una busta, forse una bomba-carta. Lo hanno riferito il 10 Novembre 2022 fonti della polizia spagnola, arrivate sul posto insieme alle unità cinofile. Il dipendente, riporta Europa Press, si è recato con propri mezzi all’Ospedale Nuestra Senora de America, in Calle Arturo Soria a Madrid. Il pacchetto, secondo alcune fonti, non è stato rilevato dal servizio di sorveglianza privata dell’ambasciata. La polizia, riportano i media spagnoli, ha attivato il protocollo antiterrorismo e ha isolato la zona in cui si trova l’ambasciata, al numero 52 di Ronda Abubilla. Dopo l’esplosione, il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha deciso di aumentare il livello di sicurezza presso le proprie sedi diplomatiche all’estero. Kuleba ha anche chiesto al ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares di adottare misure “urgenti” per fare chiarezza su quanto accaduto. Il capo della diplomazia ucraina ha inoltre chiarito che attacchi di questo tipo o minacce non serviranno a intimidire il personale diplomatico all’estero, né freneranno il lavoro quotidiano per combattere l’aggressione russa. Un evento che riveste una certa importanza sia perché riguarda una sede diplomatica e sia perché porta all’estero e in Europa soprattutto la pericolosità di un conflitto di cui si vuole sempre di più che tutti ne facciano parte.