Un’esplosione si è verificata all’interno di una palazzina di 4 piani in val Crosia, a Soldano, in provincia di Imperia. Due uomini di nazionalità francese sono rimasti feriti e sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso. Un terzo francese, rimasto sotto le macerie, è stato estratto vivo dai vigili del fuoco poco dopo. L’esplosione, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sembra sia stata causata da una bombola di gas.