Esplosione in una centrale elettrica sull’Appennino Bolognese, morti e feriti

Le immagini dei Vigili del Fuoco, soccorsi difficili a causa del fumo

Bologna, 9 apr. (askanews) – C’è stata una grave esplosione in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana,sull’Appennino Bolognese dove, secondo le prime informazioni, pare fossero in corso dei lavori di manutenzione.Tre le vittime confermate dalla prefettura, ma ci sono dispersi e il bilancio potrebbe arrivare a nove morti, almeno 3 le persone ferite.Queste immagini sono state girate dall’equipaggio di un elicottero dei Vigili del Fuoco, immediatamente accorsi sul posto assieme alla polizia locale e al 118. Secondo alcune testimonianze, l’incendio è divampato nel sottosuolo a circa una trentina di metri di profondità sotto il livello dell’acqua. I soccorsi sono difficili a causa del denso fumo che si è sprigionato dalla struttura in fiamme. Enel ha confermato che tutte le misure di sicurezza sono state prontamente attivate.