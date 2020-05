COMO (ITALPRESS) – Esplosione in una villetta di Fino Mornasco, in provincia di Como. Un giovane di 21 anni, che viveva con i genitori, ha perso la vita, mentre il padre e’ riuscito a mettersi in salvo. E’ accaduto intorno alle 6.30. A causare l’esplosione probabilmente una fuga di gas. Ingenti i danni strutturali e sono in corso le verifiche di stabilita’. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) al lavoro per la messa in sicurezza della struttura e per indagare sulle esatte cause dell’esplosione. Alcuni vicini avrebbero sentito dei piccoli scoppi provenire dall’appartamento, prima di quella piu’ forte.

L’articolo Esplosione in una villetta in provincia di Como, morto 21enne proviene da Italpress.