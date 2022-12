Esplosioni in una base russa, Mosca: droni ucraini, tre morti

Tre militari russi sono morti dopo essere stati colpiti dai detriti di un drone ucraino che aveva attaccato la base aerea di Engels, nei pressi di Saratov, posta a circa 500 km a nord-est del confine con l’Ucraina. Lo riferisce il quotidiano Kommersant riportando le dichiarazioni del ministero della Difesa di Mosca che ha spiegato come le difese aeree russe hanno abbattuto il drone ucraino che volava a bassa quota intorno alle 01,35 ora locale della scorsa notte. Il primo a riferire dell’attacco era stato il governatore di Saratov Roman Busargin sul suo canale Telegram. La base, che ospita uno stormo di bombardieri strategici (che non sarebbero stati danneggiati dall’ultimo attacco), era già stata oggetto – assieme a quella di Diaghilevo nella regione di Ryazan – di un attacco simile lo scorso 5 dicembre. L’esercito ucraino non ha commentato ufficialmente queste attività.