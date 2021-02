eSports: un fenomeno in grande espansione, si punta a entrare alle Olimpiadi

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Un fenomeno sempre più in espansione e che nel 2019 ha visto in Italia quasi un milione e mezzo di appassionati, per un pubblico in prevalenza maschile (6 su 10), con un livello di istruzione medio alto e in larga parte di età compresa tra i 16 e i 30 anni. E’ il mondo degli eSports che lancia la sfida per entrare a far parte della famiglia olimpiaca. Le Istituzioni sportive mondiali, su impulso del Comitato olimpico internazionale (Cio) stanno discutendo della possibilità di inserire gli eSports nell’ambito delle discipline a 5 cerchi e già durante le Olimpiadi del 2024 a Parigi potrebbero essere tra le competizioni dimostrative.