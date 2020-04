Espositori da terra per negozi e fiere: caratteristiche, vantaggi e consigli pratici

L’espositore da terra è uno strumento fondamentale per la promozione di un prodotto. Tant’è vero che showroom, supermercati, outlet e spazi fieristici non possono più farne a meno. Questo tipo di espositori, come dice il nome stesso, poggia direttamente a terra e può avere ripiani per contenere prodotti, depliant, brochure o cataloghi di ogni tipo, oppure essere costituito da un unico pannello con una grafica stampata, ideale per comunicare un messaggio promozionale e richiamare l’attenzione di clienti e visitatori su un prodotto particolare o uno stand all’interno di punti vendita, showroom e manifestazioni.

L’altezza media di un espositore da terra varia dal metro e mezzo e i due metri, con un massimo di quattro ripiani fatti in cartonato, plexiglass o alluminio.

Come scegliere un espositore da terra

L’espositore da terra è uno strumento strategico di marketing; se ben realizzato e ben posizionato, può andare oltre la sola promozione di un prodotto. Questo perché è in grado di comunicare e trasmettere anche l’immagine brand, e non solo di un prodotto particolare.

Per realizzare un espositore da terra efficace – cioè in grado di attirare l’attenzione del cliente -, resistente e duraturo nel tempo, è consigliabile rivolgersi a professionisti del settore pubblicitario che possono progettare e sviluppare supporti promozionali personalizzati ed efficaci, in linea con le esigenze del committente e con l’immagine che quest’ultimo vuole trasmettere al pubblico di clienti (e potenziali tali).

Alcuni consigli utili da tenere a mente prima di scegliere e realizzare espositori per la propria attività commerciale:

pianificare con cura la comunicazione del messaggio , a partire dai testi e che saranno stampati sull’espositore;

, a partire dai testi e che saranno stampati sull’espositore; scegliere accuratamente i colori , in modo da creare un espositore coerente con il brand e con il prodotto che deve essere pubblicizzato;

, in modo da creare un espositore coerente con il brand e con il prodotto che deve essere pubblicizzato; studiare con cura le dimensioni . Un espositore da terra eccessivamente alto o al contrario troppo basso, oppure con un numero di ripiani non adeguato, difficilmente riuscirà a svolgere con efficacia il compito per cui è stato concepito;

. Un espositore da terra eccessivamente alto o al contrario troppo basso, oppure con un numero di ripiani non adeguato, difficilmente riuscirà a svolgere con efficacia il compito per cui è stato concepito; scegliere il materiale adeguato in base alla destinazione d’uso: se sarà posizionato in ambienti esterni, o dovrà ospitare tanti prodotti, meglio optare per materiali resistenti, che reggano il peso senza problemi e non subiscano eccessivamente l’effetto corrosivo di luce, pioggia, vento.

