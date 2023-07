“Esserci nel quartiere”, questo il nome del progetto che ha visto protagonisti 35 ragazzi e ragazze in età compresa tra i 14 e i 25 anni a grave rischio di esclusione sociale, criminalità e devianza sarà chiuso con una dimostrazione delle competenze acquisite mercoledì a Licola, presso il Sohara Luxury club ( Via Licola Mare, 131) alle ore 17.00. Si tratta dell’evento di chiusura del percorso formativo di un progetto di inclusione sociale per ragazzi a rischio realizzato in partnership tra E.I.T.D. s.r.l., Orsa Maggiore cooperativa sociale e la Cooperativa sociale Marcellino Champagnat- Impresa sociale O.N.L.U.S.

L’intervento, finanziato dal progetto PON Città Metropolitana di Napoli, è stato finalizzato a favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità è partito lo scorso mese di dicembre.

Interverranno:

Nicola Pirozzi – Sindaco di Giugliano

Roberto Sanseverino – Presidente e.i.t.d

Patrizia Flammia – Responsabile operativo progetto Esserci nel quartiere

I 35 ragazzi, molti dei quali con storie difficili e ospitati in case alloggio sono stati individuati tramite le segnalazioni di scuole e assistenti sociali del territorio di Giugliano.

Tra i mesi di marzo e maggio sono stati svolti dei colloqui di orientamento approfonditi con i ragazzi selezionati, che hanno permesso la costruzione dell’offerta di servizi educativi, suddivisi in tre macro-aree:

attività formative (corsi per le competenze digitali, operatore del servizio bar e truccatore dello spettacolo); attività di orientamento al lavoro e tirocini; attività di accompagnamento e inserimento alle diverse opportunità aggregative, di socialità, sportive.

In occasione della conclusione delle attività formative è stato organizzato il primo evento di animazione territoriale per mostrare quello che i ragazzi hanno imparato durante le lezioni e costruire percorsi finalizzati all’inserimento occupazionale.