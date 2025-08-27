EssilorLuxottica, affondo su Nikon per salire al 20% del capitale

EssilorLuxottica prepara un nuovo passo su Nikon. Il gruppo italo-francese dell’occhialeria, già titolare di circa il 9 per cento del capitale del colosso giapponese, sarebbe infatti al lavoro per portare la propria quota fino al 20 per cento. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, la mossa avrebbe un obiettivo soprattutto industriale: rafforzare una partnership strategica attiva da oltre vent’anni. Dal 2000, infatti, le due aziende collaborano attraverso una joint venture nel settore ottico.
L’operazione non rappresenterebbe quindi soltanto un investimento finanziario, ma un tassello per consolidare il legame con un partner considerato chiave nello sviluppo di lenti intelligenti e smart glasses, un mercato in rapida crescita che integra ottica di precisione e microelettronica.
Per Tokyo, Nikon è un asset strategico non solo per la produzione di lenti oftalmiche, ma anche per il ruolo centrale nella fotolitografia e nei semiconduttori, ambiti in cui le sue tecnologie ad altissima precisione risultano indispensabili.
Proprio per questo, EssilorLuxottica sarebbe in dialogo con le autorità giapponesi per ottenere il via libera all’operazione, che la porterebbe a diventare il principale azionista industriale della società, subito dopo The Master Trust Bank of Japan, oggi al 19 per cento.