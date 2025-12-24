EssilorLuxottica e Burberry, partership rinnovata per altri 10 anni

EssilorLuxottica e Burberry hanno annunciato il rinnovo della loro lunga collaborazione per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione globale di occhiali a marchio Burberry. L’accordo, in scadenza al 31 dicembre 2025, è stato esteso fino al 31 dicembre 2035, consolidando una relazione industriale e creativa che dura da quasi vent’anni.

Questa intesa rafforza un legame che aveva avuto inizio nel 2006 e che ha portato alla realizzazione di collezioni di eyewear caratterizzate da un design elegante e dalla qualità artigianale, riflettendo lo spirito distintivo del marchio britannico. La partnership combina la capacità produttiva e tecnologica di EssilorLuxottica con l’estetica iconica di Burberry, permettendo di offrire sul mercato occhiali capaci di coniugare stile e funzionalità.

Per EssilorLuxottica, gruppo leader mondiale nel settore dell’eyewear, il rinnovo rappresenta un importante riconoscimento delle competenze accumulate nella gestione di marchi di lusso e nella creazione di prodotti che incontrano i gusti dei consumatori di tutto il mondo. L’azienda continuerà a curare ogni fase della filiera, dalla progettazione alla distribuzione, attraverso le sue strutture consolidate a livello internazionale.

Dal canto suo, Burberry conferma con questa scelta la fiducia nel partner scelto fin dagli anni 2000, valorizzando la propria visione di lusso moderno e senza tempo. I vertici della maison britannica hanno sottolineato come la collaborazione con EssilorLuxottica sia in grado di interpretare con coerenza l’estetica distintiva del brand, offrendo collezioni eyewear sempre più iconiche e in grado di soddisfare le aspettative dei clienti globali.

Il rinnovo della licenza fino al 2035 permette a entrambe le aziende di pianificare con prospettiva futura lo sviluppo di nuove linee e collezioni, in un mercato dell’eyewear in costante evoluzione, segnato da trend di design e tecnologie sempre più sofisticate. Questa rinnovata alleanza consolida la presenza di Burberry nel segmento degli accessori moda di alta gamma e conferma il ruolo di EssilorLuxottica come partner di riferimento per i marchi di lusso internazionali.