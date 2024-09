EssilorLuxottica e Meta estendono collaborazione su occhiali “smart”

Roma, 17 set. (askanews) – EssilorLuxottica ha annunciato l’estensione della partnership con Meta Platforms con un nuovo accordo di collaborazione di lungo periodo, in base al quale le due aziende lavoreranno insieme nel prossimo decennio, con l’obiettivo di sviluppare le prossime generazioni di prodotti smart eyewear. Dalla collaborazione tra le due società, avviata con successo nel 2019, sono già state sviluppate due generazioni di smart glasses a marchio Ray-Ban che hanno reso accessibili e desiderabili i wearable e fatto apprezzare ai consumatori le loro potenzialità nella vita di tutti i giorni.

Ray-Ban Meta, rivendica la società, combina le competenze nel settore dell’eyewear di EssilorLuxottica e la sua rete distributiva globale di negozi di proprietà e clienti ottici con le tecnologie innovative di Meta. Gli occhiali hanno suscitato una forte domanda nei mercati in cui sono già disponibili. Tra questi, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Australia e molteplici paesi europei tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia.

“Da più di sessant’anni, EssilorLuxottica guida la trasformazione e l’innovazione del mondo dell’eyewear e della cura della vista, distinguendosi come una delle aziende maggiormente innovative nel mondo – ha commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica -. Investiamo ogni anno centinaia di milioni in attività di ricerca e sviluppo per dar vita a prodotti che migliorino la qualità della vita di miliardi di persone e che abbiano un impatto sul modo in cui guardiamo il mondo e gli altri. Sebbene sia ancora solo all’inizio, il lavoro compiuto con Meta ha rappresentato un traguardo importante nel rendere gli occhiali la porta d’accesso a un mondo sempre più connesso. Desidero ringraziare i colleghi di EssilorLuxottica, il Chief Wearables Officer del Gruppo Rocco Basilico e il team di Meta per l’ottimo lavoro svolto. Con entusiasmo continueremo a scrivere insieme il futuro della categoria”.

“Sono orgoglioso della strada percorsa fin qui con EssilorLuxottica ed entusiasta di quanto ancora faremo nel lungo periodo. Abbiamo l’opportunità di trasformare un paio di occhiali nella principale piattaforma tecnologica del futuro e renderla al contempo desiderabile e alla moda”, ha detto Mark Zuckerberg, Fondatore e Amministratore Delegato di Meta.

L’ultima generazione di Ray-Ban Meta, lanciata da EssilorLuxottica e Meta nell’autunno del 2023, consente di effettuate chiamate, scattare foto, girare e condividere video, ascoltare musica e creare contenuti in live streaming – tutto a mani libere, consentendo a chi li indossa di rimanere in contatto con amici e familiari e vivere appieno ogni momento. La recente integrazione dell’intelligenza artificiale Meta AI negli Stati Uniti e in Canada permette agli utenti di svolgere una vasta gamma di compiti e funzioni, lasciandosi inspirare e rimanendo connessi con le persone più care. (fonte immagine: META).