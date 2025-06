Estate 2025 a Pietrarsa: parte ‘Salotto a Mare’, il festival tra terrazze, tramonti e talenti

L’estate 2025 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si preannuncia indimenticabile con “Salotto a Mare“, rassegna di dieci serate-evento che trasformerà le spettacolari terrazze del museo in un esclusivo club a ridosso del mare.

Prenderà il via il 6 giugno e proseguirà fino al 5 ottobre, offrendo un mix avvolgente di musica dal vivo, aperitivi raffinati e panorami incomparabili in un luogo simbolo di cultura e storia.

Ex opificio borbonico, quello che oggi è il polo museale della Fondazione FS, sorge sul tratto di linea che nel 1839 diede inizio ai viaggi in treno in Italia. Ospita una delle più prestigiose collezioni di rotabili storici d’Europa, con locomotive a vapore, elettriche e diesel, automotrici e carrozze d’epoca. Le sue terrazze panoramiche, affacciate sul Golfo di Napoli, offrono una vista mozzafiato su Capri, Ischia, Procida e il Vesuvio, in una cornice suggestiva per ogni evento.

La rassegna Salotto a Mare è curata da Studio Lab 48 e vede alla direzione artistica Rosanna Iannacone, autrice e programmatrice radiofonica, voce conosciuta e amata della radio (molti anni e storie trasmesse, tra Radio Kiss Kiss Network, Radio RAI e Radio Marte) che tra l’altro in più appuntamenti della rassegna, condurrà viaggi musicali con la sua proposta da vera Regina della Radio.

Salotto a Mare propone un calendario ricco e variegato, con appuntamenti che spaziano tra generi e atmosfere diverse. In programma, infatti, anche le esibizioni del Quartetto Alba, di Patrizia Spinosi, Sara Montesanto e ancora di Thayla Orefice e Kalìka.

L’apertura, venerdì 6 giugno, sarà affidata proprio a Rosanna Iannacone “The Queen”, con la sua set-list “Stazioni Radio“, un appassionante viaggio attraverso le sonorità che hanno segnato la sua carriera e la storia della radio. Si esibirà anche in altre due date (11 e 18 luglio). Tre appuntamenti imperdibili con “The Queen”.

Si prosegue il 13 giugno con il Quartetto Alba (in scena anche il 14 settembre).Due serate dedicate alle armonie e alle suggestioni musicali del quartetto d’archi composto da Melanie Budde (Violino), Ornella Koka (Violino), Stefania Di Biase (Viola) e Akita Thano (Violoncello). Il Quartetto Alba spazia dalla musica classica alla canzone d’autore, con una grande capacità di coinvolgere e appassionare il pubblico.

Il 26 giugno è la volta di Patrizia Spinosi live. La cantattrice dalla voce superlativa regalerà al pubblico una serata indimenticabile. La sua performance sarà anche un sentito omaggio al maestro Roberto De Simone, recentemente scomparso, con cui ha collaborato a lungo in spettacoli iconici come “La Gatta Cenerentola”. La sua carriera vanta importanti collaborazioni anche con Maurizio Scaparro, Antonio Calenda, Tato Russo e Mariano Rigillo.

Il 5 luglio e il 5 settembre si esibisce Sara Montesanto Band. Due appuntamenti con l’energia e il talento di Sara Montesanto, grande interprete della nuova canzone napoletana. Il suo stile, come testimoniato dal singolo “L’ammore nunn è chest”, unisce la tradizione partenopea a nuovi ritmi, esprimendo una Napoli che sa rinnovarsi mantenendo la sua autenticità.

Il 21 settembre è una serata dedicata al talento di Thayla Orefice, sensibile interprete della canzone napoletana. Il suo recente recital “Senza Ipocrisia” ha omaggiato e ricordato il grande talento di Angela Luce, interpretando le sue canzoni più famose. Anche nella serata di Pietrarsa non mancherà l’omaggio alla straordinaria cantante e attrice napoletana classe 1938.

La chiusura della rassegna sarà affidata il 5 ottobre a The Kalìka Voice, un progetto vocale a cappella femminile, nato l’8 marzo 2019 e successivamente arricchito da un ensemble di musicisti. Il trio, composto da Vania Di Matteo, Anna Rita Di Pace e Giulia Olivieri, si distingue per i riarrangiamenti originali di brani che mescolano sonorità partenopee, siciliane, fado portoghese e canzoni messicane degli anni ’40. Il loro primo lavoro discografico, “Ago, filo ‘e parole…” ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Carosone e il Premio Masaniello. Con il loro nuovo singolo “Edera” continuano ad esplorare nuove sonorità, unendo tango e flamenco gitano in napoletano e spagnolo.